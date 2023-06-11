شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يمنح لاعبى المنتخب الأولمبى راحة لمدة 24 ساعة بعد ودية غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على منح لاعبى المنتخب راحة سلبية لمدة 24 ساعة يوم 16 يونيو الجاري بعد ودية غانا وقبل السفر للمغرب.

وينطلق معسكر المنتخب الأولمبي الاثنين المقبل بالإسكندرية، استعداداً للبطولة التي تقام بالمغرب، ويخوض مباراة ودية يوم 15 يونيو الجاري أمام غانا باستاد الإسكندرية.

أعلن روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتضم القائمة 23 لاعبا هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.

كشف روجيرو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن استقرار الجهاز الفنى على اللاعبين الأكثر جاهزية، بعد إعطاء الفرصة لـ46 لاعباً فى البداية، وتصفيتهم لـ 23 لاعباً، يمثلون المنتخب فى أمم أفريقيا.

وقال ميكالى، فى المؤتمر الصحفى: "إن بعض الأندية منحت اللاعبين فرصة المشاركة، وأنا أوجه لهم الشكر لهذا التعاون، ولدينا رسم بيانى عن نسب مشاركة كل اللاعبين واخترنا القائمة بعناية كبيرة".

أكد روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب قادر على التأهل للأولمبياد.