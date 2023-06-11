اخبار الرياضه

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول استعدادا لمباراتى غينيا وجنوب السودان.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض تدريبه الأول استعدادا لمباراتى غينيا وجنوب السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول مساء السبت باستاد القاهرة استعدادا لمباراتي غينيا يوم 14 يونيو الجاري والمقرر إقامتها بمراكش بالمغرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية جنوب السودان يوم 18 بالقاهرة.

 

شهد المران مشاركة 24 لاعبًا، هم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد أبو جبل، محمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده، محمد رضا بوبو، و6 لاعبين مواليد 2003، هم: مصطفى مخلوف وخالد عوض واحمد نادر حواش ومحمد حمدي وإياد العسقلاني وعمر فايد.

 

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

واختار فيتوريا 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد كما ينتظم محمد صلاح نجم الإنجليزي في تدريبات منتخب مصر.

تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (1)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (1)

 

تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (2)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (2)

 

تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (3)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (3)

 

تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (4)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (4)

 

تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (5)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (5)

 

تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (6)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (6)

 

تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (7)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (7)

 

تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (8)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (8)

 

تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (9)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (9)

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا