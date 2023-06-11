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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض تدريبه الأول استعدادا لمباراتى غينيا وجنوب السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
شهد المران مشاركة 24 لاعبًا، هم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد أبو جبل، محمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده، محمد رضا بوبو، و6 لاعبين مواليد 2003، هم: مصطفى مخلوف وخالد عوض واحمد نادر حواش ومحمد حمدي وإياد العسقلاني وعمر فايد.
واختار فيتوريا 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد كما ينتظم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تدريبات منتخب مصر.
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (1)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (2)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (3)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (4)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (5)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (6)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (7)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (8)
تدريب منتخب مصر استعدادا لغينيا (9)
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