منتخب مصر يخوض تدريبه الأول استعدادا لمباراتى غينيا وجنوب السودان.. صور

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول مساء السبت باستاد القاهرة استعدادا لمباراتي غينيا يوم 14 يونيو الجاري والمقرر إقامتها بمراكش بالمغرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية جنوب السودان يوم 18 بالقاهرة.

شهد المران مشاركة 24 لاعبًا، هم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد أبو جبل، محمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده، محمد رضا بوبو، و6 لاعبين مواليد 2003، هم: مصطفى مخلوف وخالد عوض واحمد نادر حواش ومحمد حمدي وإياد العسقلاني وعمر فايد.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.