شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يجتمع بلاعبى المنتخب الشباب فى اليوم الأول لمعسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، اجتماعا سريعًا مع 6 لاعبين مواليد 2003 الذين انضموا للمشاركة في تدريبات المنتخب يومي السبت والأحد قبل العودة إلى أنديتهم، وذلك لمواجهة النقص العددي في صفوف المنتخب قبل السفر إلى المغرب لمواجهة غينيا يوم الأربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023. واجتمع فيتوريا مع السداسي مصطفى مخلوف حارس مرمى الأهلي، وخالد عوض لاعب طلائع الجيش، أحمد نادر حواش و محمد حمدي لاعبي إنبي، إياد عسقلاني لاعب الإسماعيلي، عمر فايد لاعب المقاولون العرب. وأدى منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول باستاد القاهرة استعدادا لمباراتي غينيا يوم 14 يونيو الجاري والمقرر إقامتها بمراكش بالمغرب في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية جنوب السودان يوم 18 بالقاهرة.

شهد المران مشاركة 24 لاعبًا، هم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد أبو جبل، محمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده، محمد رضا بوبو، و6 لاعبين مواليد 2003، هم: مصطفى مخلوف وخالد عوض وأحمد نادر حواش ومحمد حمدي وإياد العسقلاني وعمر فايد. ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

اختار فيتوريا 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد كما ينتظم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في تدريبات منتخب مصر.