شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين على رادار الأندية فى الميركاتو الصيفى.. بوبو الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الأندية فى التجهيز لتلبية احتياجاتها مبكرا فى وضع بعض اللاعبين على قائمة المطلوبين فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك قبل انتهاء الموسم الحالى.

وخطف 7 لاعبين أنظار الأندية الكبرى فى الدورى المصرى بما يقدمونه من أداء مميز خلال مباريات أنديتهم فى هذا الموسم، ليستعد أكثر من نادٍ للظفر بإمكانياتهم فى الانتقالات المقبلة.

ويعد محمد رضا بوبو، لاعب وسط نادى فيوتشر، من أكثر اللاعبين الذين خطفوا الأنظار فى الموسم الحالى والماضى، ليدخل حسابات العديد من الأندية والتى يأتى على رأسهم الأهلى والزمالك.

ودخل محمود حمادة، لاعب وسط فاركو، حسابات نادى الزمالك الذى يدرس الدخول فى صفقة تبادلية بالإضافة إلى مبلغ مالى للظفر بخدماته فى الموسم الجديد، كما جذب عبد الله بكرى مدافع فاركو انتباه النادى الأهلى الذى يبحث تدعيم دفاعه، ويتم المفاضلة بينه وبين محمود مرعى مدافع فيوتشر.

ويعد مصطفى زيكو، مهاجم نادى حرس الحدود، من اللاعبين الذين يبحث أكثر من نادٍ التعاقد معه خاصة بعد اقتراب الحدود من الهبوط مما يسهل الحصول على خدماته.

وخطف محمد حمدى، ظهير أيسر نادى إنبى، الأنظار إليه بعد تألقه فى مباريات إنبى الماضية، مما جعل البعض يرشحه للانضمام للمنتخب، وبدأت بعض الأندية تنظر إليه بأنه البديل الواعد فى أندية القمة.

وآخر هؤلاء اللاعبين هو مصطفى العش مدافع غزل المحلة الذى يقدم أداء مميزا على الرغم من تراجع نتائج غزل المحلة فى الفترة الحالية، إلا أن اللاعب يمتلك كل المميزات التى يحتاجها الأندية الكبرى فى المدافعين.