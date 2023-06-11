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التفاؤل والابتسامة يظهران على وجه محمد صلاح فى اليوم الأول للمعسكر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، في حالة كبيرة من التفاؤل والحماس في يومه الأول بمعسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهة غينيا، ولم تفارق الابتسامة نجم المنتخب.

 

وأدى منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول باستاد القاهرة استعدادا لمباراتي غينيا يوم 14 يونيو الجاري وشهد المران مشاركة 24 لاعبًا، هم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد أبو جبل، محمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده، محمد رضا بوبو، و6 لاعبين مواليد 2003، هم: مصطفى مخلوف وخالد عوض وأحمد نادر حواش ومحمد حمدي وإياد العسقلاني وعمر فايد.

 

ويواجه المنتخب نظيره الغيني بمراكش بالمغرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية جنوب السودان يوم 18 بالقاهرة.

 

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

اختار فيتوريا 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد كما ينتظم محمد صلاح نجم الانجليزي في تدريبات منتخب مصر.

محمد صلاح في تدريبات المنتخب (1)
محمد صلاح في تدريبات المنتخب (1)

 

محمد صلاح في تدريبات المنتخب (2)
محمد صلاح في تدريبات المنتخب (2)

 

محمد صلاح في تدريبات المنتخب (3)
محمد صلاح في تدريبات المنتخب (3)

 

محمد صلاح في تدريبات المنتخب (4)
محمد صلاح في تدريبات المنتخب (4)

 

محمد صلاح في تدريبات المنتخب (5)
محمد صلاح في تدريبات المنتخب (5)

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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