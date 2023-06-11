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شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل والابتسامة يظهران على وجه محمد صلاح فى اليوم الأول للمعسكر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، في حالة كبيرة من التفاؤل والحماس في يومه الأول بمعسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهة غينيا، ولم تفارق الابتسامة نجم المنتخب.
ويواجه المنتخب نظيره الغيني بمراكش بالمغرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية جنوب السودان يوم 18 بالقاهرة.
اختار فيتوريا 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد كما ينتظم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في تدريبات منتخب مصر.
محمد صلاح في تدريبات المنتخب (1)
محمد صلاح في تدريبات المنتخب (2)
محمد صلاح في تدريبات المنتخب (3)
محمد صلاح في تدريبات المنتخب (4)
محمد صلاح في تدريبات المنتخب (5)
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