التفاؤل والابتسامة يظهران على وجه محمد صلاح فى اليوم الأول للمعسكر.. صور

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، في حالة كبيرة من التفاؤل والحماس في يومه الأول بمعسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهة غينيا، ولم تفارق الابتسامة نجم المنتخب.

وأدى منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول باستاد القاهرة استعدادا لمباراتي غينيا يوم 14 يونيو الجاري وشهد المران مشاركة 24 لاعبًا، هم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، محمد أبو جبل، محمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده، محمد رضا بوبو، و6 لاعبين مواليد 2003، هم: مصطفى مخلوف وخالد عوض وأحمد نادر حواش ومحمد حمدي وإياد العسقلاني وعمر فايد.

ويواجه المنتخب نظيره الغيني بمراكش بالمغرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية جنوب السودان يوم 18 بالقاهرة.