شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الوداد المغربي نظيره الأهلي فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023. ويلاحق الفريق البيضاوي لقبه الرابع فى أمجاد البطولات القارية للأندية بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1992 و2017 و2022.

علماً بأن مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين فى القاهرة انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسجل بيرسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، ثم أضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.

وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والوداد المغربى

وحصد ممثل كرة القدم المغربية بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادله معه بنتيجة 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب