للمرة الأولى في تاريخه.. مانشستر سيتي يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي ب، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية.

وفي الشوط الأول، أجرى بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتي، تبديلا اضطراريا بعد الإصابة التى تعرض لها النجم البلجيكى كيفن دى بروين.

وتعرض دى بروين لإصابة منعته من استكمال المباراة، ليقوم جوارديولا بتبديله فى الدقيقة 36 من زمن المباراة ويشارك فيل فودين بدلا منه.

وأحرز هدف السيتي لاعبه رودري بتسديدة صاروخية في الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

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وبدأ السيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: روبن دياز، أكانجي، ناثان آكى، ستونز.

خط الوسط: رودرى، كيفن دى بروين، جوندوجان.

خط الهجوم: هالاند، جريليش، برناردو سيلفا.

فيما بدأ الإنتر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستونى.

خط الوسط: باريلا، بروزوفيتش، دومفريس، ديماركو، هاكان تشالهان أوغلو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى نهائى دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد حامل لقب آخر نسخة، بنتيجة 5 - 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، فيما تخطى إنتر جاره ميلان، بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين ليصعد إلى النهائي للمرة السادسة في تاريخه.