شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يؤكد جاهزية اللاعبين لمباراة الوداد في إياب نهائي افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية اللاعبين التامة لخوض مباراة الفريق أمام الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن اللاعبين في حالة طبية وبدنية مميزة للغاية، وأن جميع عناصر الفريق المتواجدين بالبعثة جاهزون للمشاركة في المباراة، وفقًا للرؤية الخاصة بالجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأشار أبو عبلة إلى أن هناك متابعة مستمرة للحالة البدنية والطبية للاعبين، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين عناصر الجهاز الفني والطبي من أجل تجهيز الجميع للمواجهة المرتقبة.

وكان الفريق قد أنهى مرانه الختامي على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا للمباراة التي تقام في العاشرة مساء اليوم الأحد.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.