محمد بن زايد يدعم شقيقه في تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر -

حرص محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، على التواجد بجوار شقيقه منصور بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات ومالك نادي مانشستر سيتي في مقصورة ملعب أتاتورك، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على فريق إنتر ميلان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أتاتورك الأوليمبي" بإسطنبول التركية.

وأحرز هدف المباراة الوحيد رودري في الدقيقة (68) ليقود السيتي لتحقيق الثلاثية بعد التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، لينجح بيب جوارديولا في تحقيق حلمه بالفوز باللقب الأوروبي مع الفريق السماوي.

واستطاع جوارديولا أن يرفع رصيده من ألقابه في دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة بعدما سبق وأن نال أعرق الكؤوس الأوروبية مع برشلونة عامي 2009 و2011.