منتخب اليمن الأولمبي يصل بغداد ويستعد لمواجهة نظيرة العُماني في بطولة غرب آسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي، مساء السبت إلى العاصمة العراقية بغداد، استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما.



وكان في استقبال البعثة من السفارة اليمنية الدكتور محمد رشيد نائب السفير، ومحمد علي راشد القنصل بالسفارة، وممثلين عن الاتحاد العراقي لكرة القدم.



وانتقلت بعثة منتخبنا الأولمبي برئاسة عضو اتحاد الكرة أحمد الشرفي، مباشرة إلى مقر إقامته في فندق بغداد الدولي.



وسيخوض الأولمبي اليمني حصته التدريبية الأولى في بغداد غدا الأحد، وفقا لبرنامج الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيكي سكوب.



ويلعب منتخب اليمن مواجهته الأولى أمام المنتخب العماني الأربعاء المقبل، ثم سيواجه المنتخب اللبناني الجمعة المقبل.

المصدر: موقع كورة