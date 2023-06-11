شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو 2003 يعودون لأنديتهم اليوم بعد انتهاء المهمة مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى مهمة سداسى 2003 مع منتخب مصر،اليوم الأحد، بعدما كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، استدعى 6 لاعبين مواليد 2003، للمشاركة فى تدريبات المنتخب يومي السبت والأحد قبل العودة إلى أنديتهم، وذلك لمواجهة النقص العددي فى صفوف المنتخب قبل السفر إلى المغرب لمواجهة غينيا الأربعاء المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

اللاعبون الستة هم مصطفى مخلوف حارس مرمى الأهلي وخالد عوض لاعب طلائع الجيش، وأحمد نادر حواش ومحمد حمدي لاعبا إنبي، وإياد عسقلاني لاعب الإسماعيلي، وعمر فايد لاعب المقاولون العرب.

وأكد غرابة أن اللاعبين الستة سيشاركون في التدريبات يومي السبت والأحد فقط، دون الانتظام فى المعسكر المغلق لمنتخب مصر أو السفر مع البعثة إلى المغرب، إلى جانب أنهم خارج اختيارات المنتخب الأوليمبي والقائمة النهائية المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد 2024 بباريس.

وأضاف غرابة، أن المدير الفني قرر استدعاء أحمد عبد القادر لاعب الاهلى لصفوف منتخب مصر بدلًا من محمد هلال لاعب البنك الأهلي بعد إصابته في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري على أن ينضم عبد القادر يوم الاثنين عقب انتهاء مباراة الوداد المغربي المقرر لها 11 يونيو الجاري.

وكان أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي قد تعرض مؤخراً لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم:

محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.