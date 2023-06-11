شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الزمالك بعد قرار تأجيل انطلاق البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد العلم بأنه سيتم تأجيل انطلاق البطولة العربية، وهو الأمر الذى سيمنح الفريق فرصة للحصول على راحة بعد انتهاء بطولة الدورى الممتاز، والتى لم تحدد بشكل رسمي حتى الآن، كما أنها ستكون فرصة كافية لإتمام الفريق صفقاته الجديدة وقيدها فى صفوف الفريق مع فتح باب القيد بانتهاء الموسم الجارى، وهو ما سيجعل الزمالك ليس فى حاجة لتطبيق استثناءات على قيده قبل البطولة العربية.

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، التي تضم كلاً من النصر السعودي، والشباب السعودي، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي، ووفقا للجدول المعلن لمباريات دور المجموعات في البطولة العربية للأندية سيواجه الزمالك في الجولة الأولى الاتحاد المنستيري التونسي، وسيلتقي الزمالك في الجولة الثانية المتأهل الثاني، وهو الشباب السعودي، ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة 23 يونيو الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.