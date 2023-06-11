شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى والوداد فى نهائى أفريقيا اليوم الأحد 11 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى مع الوداد المغربى بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى "إياب" نهائى دوري أبطال أفريقيا، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

صافرة إثيوبية لمباراة الأهلى والوداد المغربى

أسند مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة إياب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الإثيوبي باملاك تيسيما حكماً للساحة، ويعاونه كل من الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

الأهلى الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات، متفوقا على مازيمبي الكونغولي ومواطنه وغريمه الزمالك بفارق 5 ألقاب. وتوج الأهلي بنسختي 2019-2020 و2020-2021، ثم خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي الذي جرده من اللقب بالفوز 2-0

يلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاثة مرات سابقة في أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .

الوداد يبحث عن اللقب الأفريقى الرابع

الأهلي استهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيري، وصيف النسخة الماضية من الدوري التونسي، في قمة مباريات دور الـ32، وفاز بطل مصر ذهابا وإيابا 1-0 و3-0. وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، وحل وصيفا ليتأهل إلى دور الثمانية. وفاز الأهلي على القطن 3-0 و4-0 وعلى الهلال 3-0، بينما خسر من الأخير بهدف دون رد، وتعثر أمام صن داونز مرتين، أولهما بالتعادل 2-2 على ملعبه ثم الخسارة 2-5 في جنوب أفريقيا. وفي دور ربع النهائي فاز الأهلي على الرجاء المغربي 2-0 في القاهرة، ثم تعادل الفريقان إيابا بدون أهداف، قبل أن ينتصر على الترجي التونسي 3-0 و1-0 في مباراتي الذهاب والعودة بالمربع الذهبي ثم حقق الفوز على الوداد المغربى ذهاباً بهدفين مقابل هدف فى النهائى. مشوار الوداد المغربى فى دوري أبطال أفريقيا مشوار الوداد المغربى فى دوري أبطال أفريقيا وجاء الوداد على رأس المجموعة الأولى، وتربع على الصدارة متفوقا على شبيبة القبائل الجزائري وبترو أتلتيكو الأنغولي وفيتا كلوب الكونغولي على الترتيب. وفي ربع النهائي، اجتاز بطل المغرب عقبة سيمبا التنزاني بركلات الترجيح، بعد أن تبادل الفريقان الفوز 1-0 في مباراة الذهاب والعودة. وبلغت الإثارة ذروتها حين فاز الوداد على صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي بقاعدة الهدف الاعتباري، بعد أن تعادل سلبيا على ملعبه ثم إيجابيا بنتيجة 2-2 في بريتوريا ثم خسر من الاهلى ذهاباً بهدفين مقابل هدف فى النهائى الافريقى. القناة الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى

مشوار الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا

تنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي.

الاهلى يتفوق على الوداد المغربى في القيمة التسويقية الاهلى يتفوق على الوداد المغربى في القيمة التسويقية تساوى القيمة التسويقية للاهلى 29.55 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية للوداد المغربى 19.35 مليون يورو.

تاريخ مباريات الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا