شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض اليوم مرانه الأخير قبل السفر للمغرب لمواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مرانه الأخير فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، قبل السفر إلى المغرب غدا، الاثنين، لخوض المباراة المرتقبة أمام غينيا، ويترأس البعثة فى المغرب خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

وتشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مواجهة منتخب مصر مع غينيا يوم 14 يونيو فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ومباراة ودية أمام جنوب السودان يوم 18 من الشهر نفسه. وجاءت قائمة منتخب مصر لتوقف يونيو كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل. خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح. خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد "زيزو" - محمد هلال - محمد رضا "بوبو". خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفي فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن "تريزيجيه" - محمود كهربا - أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.

وأكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر، أن لاعبى الأهلى سينضمون عقب انتهاء مشاركتهم فى مباراة الإياب أمام الوداد بنهائى دورى أبطال أفريقيا التى ستقام فى المغرب اليوم، حيث ينضمون لمعسكر المنتخب غدا بمراكش بدولة المغرب.

وأشار غرابة إلى أن المنتخب سيعود للقاهرة يوم 15 للاستعداد لودية جنوب السودان يوم 18 وينتهي المعسكر بنهاية المباراة.