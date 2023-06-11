شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدرس التعاقد مع مهاجم أجنبي فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسؤولو النادي المصري ضم مهاجم أجنبي لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد فسخ التعاقد مع النيجيري أنتوني أكبوتو بالتراضي.

ويمتلك النادي المصري 4 محترفين فى الوقت الحالي، هم الجزائريان، عماد بوبكر وعبد الرحيم دغموم، التونسي إلياس الجلاصي، والنيجيري إيزي إيميكا.

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري، اليوم الأحد، لاستئناف تدريباته بمعسكر بورسعيد، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، للاعبين لمدة ثلاثة أيام وذلك عقب التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله في مسابقة الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم 24 يونيو الجاري.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للنادي المصري، فتح تحقيق مع اللاعب رجب عمران، وذلك على خلفية ما قام به في مباراة غزل المحلة، والتي جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان رجب عمران قد دخل في نقاش حاد مع زملائه في الفريق بسبب رغبته في تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها المصري في مواجهة غزل المحلة، قبل أن يقرر الجهاز الفني أن يسدد جريندو ركلة الجزاء ليحرز هدف التعادل للفريق البورسعيدي.

وقرر الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري خصم مائة ألف جنيه من رجب عمران لاعب خط وسط الفريق مع إيقافه لحين التحقيق معه، وذلك لما بدر من اللاعب خلال مباراة أمام غزل المحلة.