شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر تعديل موعد السفر إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على تعديل موعد السفر إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، وذلك بعدما قرر الاتحاد العربى لكرة القدم تأجيل انطلاق البطولة لموعد سيتم تحديده لاحقًا، بسبب خوض فريق النصر السعودي معسكر إعداد خارجى باليابان خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة العربية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، فى المملكة العربية السعودية، إلا أن خوض فريق النصر السعودى المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد فى تلك الفترة، دفع الاتحاد العربي والقائمين على البطولة العربية لتأجيل انطلاقها لموعد يتناسب مع جميع الفرق المشاركة.

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، والتي تضم كلاً من النصر السعودي، والشباب السعودي، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي، ووفقا للجدول المعلن لمباريات دور المجموعات في البطولة العربية للأندية سيواجه الزمالك في الجولة الأولى الاتحاد المنستيري التونسي، وسيلتقي الزمالك في الجولة الثانية المتأهل الثاني، وهو الشباب السعودي، ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.