الأهلي يسعى للتتويج ببطولة أفريقيا أمام الوداد الليلة فى كازابلانكا

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القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً، فى العاشرة مساء اليوم الأحد، على الوداد المغربى فى "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا، على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وتسعى كتيبة السويسرى مارسيل كولر للتتويج بالأميرة الأفريقية الليلة، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسجل بيرسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، وأضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.

ويلتقي الاهلى والوداد الليلة في الدور النهائي للمرة الثانية على التوالى، بعد نسخة العام الماضي التى حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء.

ويملك الأهلى عدة سيناريوهات للتتويج باللقب الأفريقى، منها الفوز أو التعادل بأى نتيجة يضمن تتويج الأهلى باللقب، كما أن خسارة المارد الأحمر من الوداد بهدفين مقابل هدف يعنى لجوء الفريقين لركلات الترجيح، بالإضافة لأن خسارة الأهلي من الوداد بفارق هدف وحيد مع تسجيل الأهلي هدفين أو أكثر، أى الخسارة 3-2 أو 4-3 إلخ .. يعنى تتويج الأهلي.

الأهلي استهل مشواره فى البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيري، وصيف النسخة الماضية من الدوري التونسي، في قمة مباريات دور الـ32، وفاز بطل مصر ذهابا وإيابا 1-0 و3-0.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، وحل وصيفا ليتأهل إلى دور الثمانية.

وفاز الأهلي على القطن 3-0 و4-0 وعلى الهلال 3-0، بينما خسر من الأخير بهدف دون رد، وتعثر أمام صن داونز مرتين، أولهما بالتعادل 2-2 على ملعبه ثم الخسارة 2-5 في جنوب أفريقيا.

وفي دور ربع النهائي فاز الأهلي على الرجاء المغربي 2-0 في القاهرة، ثم تعادل الفريقان إيابا بدون أهداف، قبل أن ينتصر على الترجي التونسي 3-0 و1-0 في مباراتي الذهاب والعودة بالمربع الذهبي ثم حقق الفوز ذهاباً على الوداد 2-1.

وجاء الوداد على رأس المجموعة الأولى، وتربع على الصدارة متفوقا على شبيبة القبائل الجزائري وبترو أتلتيكو الأنغولي وفيتا كلوب الكونغولي على الترتيب.

وفي ربع النهائي، اجتاز بطل المغرب عقبة سيمبا التنزاني بركلات الترجيح، بعد أن تبادل الفريقان الفوز 1-0 في مباراة الذهاب والعودة.

وبلغت الإثارة ذروتها حين فاز الوداد على صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي بقاعدة الهدف الاعتباري، بعد أن تعادل سلبيا على ملعبه ثم إيجابيا بنتيجة 2-2 في بريتوريا قبل أن يخسر في ذهاب الدور النهائي بهدفين مقابل هدف.

لعب الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 28 مباراة، فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 11 مباراة، وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 37 هدفًا واستقبلت شباكه 22.

ويضم طاقم حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 إيابًا كل من، الإثيوبي باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، و الكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الافريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاثة مرات سابقة في أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بالقتال للتتويج بالبطولة الأفريقية التي ستعد اللقب الرابع للمدرب السويسرى في مسيرته مع المارد الأحمر بعد تتويجه ببطولتين للسوبر ولقب لكأس مصر وطالب كولر لاعبيه بإستغلال أنصاف الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل المغرب ويقتل معنويات لاعبيه ويزيد فرص المارد الأحمر في التتويج باللقب.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الوداد المغربى الليلة كل من حمزة علاء، مصطفى مخلوف، برونو سافيو، أيمن أشرف، شادي حسين، رأفت خليل، كريم الدبيس، محمد فخري، محمد أشرف لاسباب فنية وأكرم توفيق، كريم فؤاد للإصابة.

في المقابل، يري البلجيكى سفين فاندينبروك، مدرب الوداد المغربي، أن تفوق فريقه في اللقاءين السابقين أمام الأهلي (2017 و2022)، يمنح ميزة على المستوى الذهني للاعبي الوداد قبل مباراة الليلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال سفين، "أحب أن أواجه الأهلي، إنه نهائي كبير بين فريقين من النخبة، في المباريات السابقة كان الفوز لصالحنا، أعتقد أن هذا سيكون لفائدتنا على المستوى الذهني، أن نحقق الفوز مرتين على حسابهم في النهائي".

وتابع، «تبقى ميزة لنا بكل تأكيد وبالنسبة لهم سيبحثون عن الانتقام منا. الأمر سيكون مختلفا يوم الأحد، الفريقان لهما جمهور من كل أنحاء العالم، وهذا يشعرك بالدعم أينما ذهبت".

واختتم، «الرغبة في تحقيق اللقب تجعلني أكثر حماسة ويحفزني لأننا أصبحنا أقرب للتتويج ونريد حصد اللقب.

وقرر سفين فاندنبروك، المدير الفنى لفريق الوداد المغربى، اختيار 25 لاعبا، لدخول قائمة مواجهة الأهلى، وشهدت قائمة الوداد عودة المدافع الجزائرى حسين بن عيادة، بعد تعافيه من الإصابة والتى أبعدته عن المشاركة فى لقاء الذهاب، كما تواجد المهاجم حميد أحداد، بعد عودته من الإيقاف.

وجاءت القائمة على النحو التالي: يوسف المطيع، يانيس حنين، طه موريد، أيوب العملود، يحيي الندراني، يحيي عطية الله، أمين فرحان، أمين أبو الفتح، أرسين زولا، حمزة أيت علال، الحسين بن عيادة، يحيي جبران، حلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، همام باعوش، إسماعيل المترجي، زهير المترجي، حميد أحداد، سيف الدين بوهرة، بديع أووك، هشام بوسفيان، مؤيد اللافي، سامبو جونيور ومحمد أوناجم.