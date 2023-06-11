شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يقرر خوض 3 تدريبات لمنتخب مصر في المغرب قبل مواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إقامة 3 تدريبات للمنتخب في المغرب قبل مواجهة غينيا يوم الاربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وتطير بعثة منتخب مصر إلى المغرب غدا الاثنين لخوض المباراة المرتقبة ويترأس البعثة في المغرب خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.