شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يقرر خوض 3 تدريبات لمنتخب مصر في المغرب قبل مواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إقامة 3 تدريبات للمنتخب في المغرب قبل مواجهة غينيا يوم الاربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
وتشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مواجهة منتخب مصر مع غينيا يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ومباراة ودية أمام جنوب السودان يوم 18 من الشهر نفسه.
وجاءت قائمة منتخب مصر لتوقف يونيو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح.
خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد "زيزو" - محمد هلال - محمد رضا "بوبو".
خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفي فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن "تريزيجيه" - محمود كهربا - أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.
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