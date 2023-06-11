شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة السابعة بلدغة قاتلة فى السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 11 يونيو 1937، توج النادى الأهلى بكأس مصر بعد فوزه على السكة الحديد فى نهائى النسخة رقم 16 لمسابقة كأس مصر "كأس التفوق آنذاك"، انتهى الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهما حسين حمدي وصالح الصواف، وفى آخر ربع ساعة من الشوط الثانى أدرك السكة الحديد التعادل بهدفين متتاليين سجلهما محمود مراد وأحمد منصور، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة سجل عبد الكريم صقر مهاجم الأهلى الصاعد هدف البطولة بعد أن راوغ عددا من مدافعى السكة الحديد قبل أن يضعها داخل الشباك، ليحقق الأهلى الكأس للمرة السابعة فى تاريخه

مثل الأهلى فى المباراة النهائية كل من: حسن ذهني، عبد المنعم سالم، كامل مسعود، أمين صبري، مصطفى علوانى الكسار، مراد فهمي، لبيب محمود، صالح الصواف، حسين حمدي، عبد الكريم صقر، مصطفى لطيف.

مثل السكة الحديد فى المباراة النهائية كل من: إبراهيم نصر، حسين عبد الشافي، محمود سالم، الديب، أنور عبد الحميد، أحمد عبد الحميد، محمود مراد، بهجت، كامل، عبد الله كامل أندراوس، أحمد منصور، حافظ كاسب.