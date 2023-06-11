شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الوداد الليلة فى النهائى الأفريقى بدون 11 لاعبا.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الوداد المغربي نظيره الأهلي فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023. ويلاحق الفريق البيضاوي لقبه الرابع فى أمجاد البطولات القارية للأندية بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1992 و2017 و2022.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

علماً بأن مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين فى القاهرة انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسجل بيرسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، ثم أضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الوداد المغربى الليلة كل من، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، برونو سافيو، أيمن أشرف، شادي حسين، رأفت خليل، كريم الدبيس، محمد فخري، محمد أشرف لأسباب فنية، وأكرم توفيق، كريم فؤاد للإصابة.