شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعباً يمثلون مصر فى بطولة العالم لناشئى الأسكواش بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش قائمة اللاعبين المشاركين بالمنافسات الفردية، في بطولة العالم للناشئين المقرر إقامتها فى أستراليا فى الفترة من 18 إلى 29 يوليو المقبل، فى مراكز ملبورن الرياضية (MSAC)بأستراليا.

ويشارك في البطولة 245 لاعباً من 33 جنسية مختلفة حول العالم، ويمثل مصر في منافسات الناشئات 6 لاعبات وهن: فيروز أبو الخير، نادين الحمامي، زينة زين، ملك خفاجي، نور مجاهد، أمينة عرفي.

بينما يشارك في منافسات الرجال 6 لاعبين وهم: يحيى أبو راية، كريم التركي، سلمان خليل، محمد زكريا، ياسين شهدي، عمر سعيد صبحي.

وتضم البطولة كل من:

مصر، أستراليا، كندا، الصين، مصر، كولومبيا، الإكوادور، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، الهند، أيرلندا، اليابان، كوريا، ماكاو، ماليزيا، الكويت، ليتوانيا، مالطا، نيوزيلندا، اسكتلندا، سنغافورة، هولندا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية، بايوا غينيا الجديدة، المملكة العربية السعودية، سيريلانكا، سويسرا، زيمبابوي.

وتحمل البطلة المصري أمينة عرفي، لقب بطولة العالم عن منافسات السيدات تحت 19 سنة، وتستعد البطلة الصغيرة للدفاع عن لقبها في النسخة المرتقبة.