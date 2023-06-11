نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يسعى للنجمة الـ 11 أمام الوداد المغربي في كازابلانكا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم، الأحد، على الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستقام على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويسعى الأهلي للتتويج بالكأس الإفريقية للمرة الـ 11 في تاريخه، فيما يبحث الوداد المغربي عن اللقب الرابع له.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة قد انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسجل بيرسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، وأضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.

وتأهل الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا بعد تخطيه عقبة الترجي التونسي بأربعة أهداف نظيفة في مجموع اللقائين الذهاب والإياب.

كما نال الوداد بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادله معه بنتيجة 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالى، بعد نسخة العام الماضي التى حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء.

سيناريوهات تتويج الأهلي

ويملك الأهلى عدة سيناريوهات للتتويج بأعرق الكؤوس الإفريقية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة يضمن تتويج الأهلى باللقب، كما أن خسارة المارد الأحمر من الوداد بهدفين مقابل هدف يعنى لجوء الفريقين لركلات الترجيح، بالإضافة لأن خسارة الأهلي من الوداد بفارق هدف وحيد مع تسجيل الأهلي هدفين أو أكثر، أى الخسارة 3-2 أو 4-3 إلخ .. يعنى تتويج الأهلي.

على الجانب الآخر، يحتاج الوداد المغربي للفوز 1-0 أو بفارق هدفين على الأقل لحسم اللقب القاري.

الغيابات

يغيب عن الأهلي في مباراة الوداد المغربى اليوم كل من: حمزة علاء، مصطفى مخلوف، برونو سافيو، أيمن أشرف، شادي حسين، رأفت خليل، كريم الدبيس، محمد فخري، محمد أشرف لاسباب فنية وأكرم توفيق، كريم فؤاد للإصابة.

على الجانب الآخر، شهدت قائمة غيابات الوداد المغربي استمرار غياب حارسه أحمد رضا التكناوتي، وعبد الله حيمود وعماد الخنوس، فضلا عن اقتراب نجم الفريق زهير المترجي من الغياب عن المشاركة في المباراة رغم وجوده في القائمة، بسبب غيابه عن التدريبات طوال الأسبوع الماضي بسبب معاناته من الإصابة في الكاحل.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة الوداد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هانى

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

ومن المتوقع أن يبدأ الوداد المغربي مباراة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيوب عملود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أرسين زولا

خط الوسط: يحيى جبران، رضا الجعدي، أيمن الحسوني

خط الهجوم: محمد أوناجم، سيف الدين بوهرة، سامبو جونيور.

حكم المباراة

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكما للساحة.

ويعاون الحكم الإثيوبي كل من: الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، و الكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي عبر قناة bein sports HD 4، ويعلق عليها المعلق التونسي رؤوف خليف، بالإضافة لبثها عبر قناة "المغربية الرياضية" التردد الأرضي.