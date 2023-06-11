شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي مانشستر سيتي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

حقق مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الصعب على إنتر ميلان.

واحتضن ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول، نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي وإنتر.

وقبل مباراة امس لم يحقق سيتي على مر تاريخه لقب دوري الأبطال، أما إنتر فحققه 3 مرات آخرها في 2010 بالموسم التاريخي مع جوزيه مورينيو.

انطلقت صافرة الحكم البولندي سيمون مارتشينياك في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة معلنة بدايةً نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي أول 5 دقائق أهدر سيتي هدف المقدمة مرتين، الأولى بتسديدة إيرلينغ هالاند، والأخرى عبر برناردو سيلفا بيسراه بجانب القائم الأيمن بأمتار قليلة.

التعادل السلبي لا يزال يخيم على مجريات المباراة بعد مرور 20 دقيقة، مانشستر سيتي أكثر استحواذا لكن دون خطورة تذكر.

دي بروين يتعرض لإصابة في الدقيقة 30، ويخرج بعد 6 دقائق ليدخل فيل فودين بدلا منه.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، مانشستر سيتي يسيطر على المباراة ولكن من دون خطورة تذكر.

فضلا عن ذلك، غادر دزيكو المباراة في الدقيقة 56 مصابًا وحلّ روميلو لوكاكو بدلا منه.

كذلك، وقع خطأ فادح من أكانجي جعل لاوتارو ينفرد بمرمى سيتي لكن إيدرسون تألق وحرم إنتر من التقدم.

أحرز رودري هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 67.

أهدر إنتر فرصتين بعد هدف سيتي، الأولى برأسية دي ماركو التي ارتطمت في العارضة والأخرى من تسديدة قوية للوكاكو تصدى لها إيدرسون.

وأهدر فيل فودين الهدف الثاني من انفراد في الدقيقة 76 بعد تصدٍ رائع من الحارس أونانا.

حاول إنتر إدراك التعادل، لكن صمود دفاع السيتي والحارس إيدرسون، أسهم في انتهاء اللقاء لصالح الفريق السماوي وتتويجه باللقب.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وإنتر هي فوز النادي الإنجليزي بهدف دون رد وتتويجه بدوري أبطال أوروبا

وبات مانشستر سيتي ثاني فريق إنجليزي يحقق الثلاثية في موسم واحد (البريميرليغ، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا)، وذلك بعد مان يونايتد في 1999.