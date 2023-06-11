شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد هانى: لولا الزمالك لاعتزلت كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ماجد هانى، لاعب فريق الشباب بنادى الزمالك، عن مساندة النادى له عندما تعرض للإصابة وهو في سن الخامسة عشرة عاما. وقال ماجد هانى فى تصريحات لقناة الزمالك، إنه تعرض لإصابة قوية كانت كفيلة باحتمالية اعتزال الكرة من الأساس، لولا وقوف نادى الزمالك بجواره فى هذه الأزمة.

وأضاف اللاعب، أن الإصابة كانت عبارة عن كسر فى الفقرة الرابعة بالظهر، وتم إبلاغه من جانب الطبيب بضرورة السفر خارج البلاد، لأن هذه العملية لا يتم إجراءها فى مصر، وفى هذا التوقيت وقفت بجانبه إدارة النادى وساندته.

وأشار ماجد هانى إلى أنه تم إبلاغه من الإدارة بأنه سيجرى الجراحة خارج مصر، وبالفعل سافر وأجرى الجرحة وعاد الى الملاعب مرة أخرى.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو نادى الزمالك على تعديل موعد السفر إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، وذلك بعدما قرر الاتحاد العربى لكرة القدم تأجيل انطلاق البطولة لموعد سيتم تحديده لاحقًا، بسبب خوض فريق النصر السعودي معسكر إعداد خارجى باليابان خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة العربية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، فى المملكة العربية السعودية، إلا أن خوض فريق النصر السعودى المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد فى تلك الفترة، دفع الاتحاد العربي والقائمين على البطولة العربية لتأجيل انطلاقها لموعد يتناسب مع جميع الفرق المشاركة.

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، والتي تضم كلاً من النصر السعودي، والشباب السعودي، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي، ووفقا للجدول المعلن لمباريات دور المجموعات في البطولة العربية للأندية سيواجه الزمالك في الجولة الأولى الاتحاد المنستيري التونسي، وسيلتقي الزمالك في الجولة الثانية المتأهل الثاني، وهو الشباب السعودي، ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.