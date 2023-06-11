شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوداد.. بيرسى تاو والشحات وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى "إياب" نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وأمامه محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هانى، وحمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية، وحسين الشحات وبيرسي تاو، وفى الهجوم محمود عبد المنعم كهربا.

الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات، متفوقا على مازيمبي الكونغولي ومواطنه وغريمه الزمالك بفارق 5 ألقاب.

وتوج الأهلي بنسختي 2019-2020 و2020-2021، ثم خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي الذي جرده من اللقب بالفوز 2-0

يلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاثة مرات سابقة في أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .