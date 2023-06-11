شكرا لقرائتكم خبر عن "الونش" يظهر فى مران الزمالك بعد نجاح جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتابع محمود حمدي الونش جانبا من التدريبات الجماعية للزمالك بعد مصافحة زملائه وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

ووصل محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، إلى القاهرة منذ أيام قادماً من ألمانيا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى بنجاح، ليستعد لبدء برنامح العلاج الطبيعى المخصص له من قبل الجهاز الطبي بعد إجراء عملية الرباط الصليبى في ألمانيا بنجاح الأربعاء قبل الماضى، وذلك للعودة سريعاً إلى الملاعب.