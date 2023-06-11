شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهى اليوم إجراءات تعيين أحمد العجوز مديراً للكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة أبو بكر الحديدى، اليوم الأحد، إجراءات تعيين أحمد العجوز مديراً للكرة بالدراويش بعد انتهاء مهمته مع ناديه الحالى.

وأجرى مسئولو الدراويش اتصالات مكثفة مع إدارة كهرباء الإسماعيلية للحصول علي موافقتها على الاستعانة بخدمات العجوز فى الدروايش، حيث يعمل مديرا فنيا لفريق الكرة.

واستقرت إدارة الإسماعيلى، برئاسة أبو بكر الحديدي، على ضرورة وجود منصب مدير الكرة داعما للجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل ضمن محاولات إنقاذ الدراويش للعبور من الكبوة التى يعيشها.

ودرست إدارة الدراويش عدداً من الأسماء التى تستطيع العمل فى منصب مدير الكرة، واستقر الرأى على العجوز، خاصة أنه تولى المهمة من قبل وأجاد فيها.

الإسماعيلى يحتل المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة .

ويخوض الإسماعيلى مواجهة قوية مع أسوان نهاية الشهر باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري المصري.