شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التايكوندو يهنئ نادى اليخت على برونزية شهد سامى فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى خطاب تهنئة إلى نادى اليخت برئاسة الدكتور السيد على بعد فوز شهد سامى لاعبة النادى بالميدالية البرونزية فى بطولة العالم، التى أقيمت فى أذربيجان. وجاء فى خطاب التهنئة التمنى بدوام التوفيق والتألق لمنزمة نادى اليخت ولاعبيه، تحت قيادة السيد على.

وتعد برونزية شهد إنجازاً لم يتحقق منذ 18 عاما، حيث كانت آخر ميدالية نسائية فى بطولات العالم منذ 2005 .

وتأهلت شهد لنصف النهائي بعد الفوز على لاعبة لبنان فى ربع النهائي ،ومن قبلها التغلب على اللاعبة الإسبانية الما ماريا 2/1 في منافسات وزن أقل من 53 كجم، ومن قبلها التأهل الى دور الـ 16 بالفوز على بطلة التشيك 2/0.