بيب التاريخي والدون رودري.. ماذا قالت صحف العالم عن فوز مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أشادت وسائل الإعلام العالمية بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف، مساء أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022 - 2023، بهدف للاعب الوسط رودري ليحقق ثلاثية تاريخية للدوري الإنجليزي والكأس وتشامبيونزليج.

ماركا: الدون رودريجو

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في غلاف صفحتها الأولى لعدد اليوم الأحد: "الدون رودريجو" في إشارة للاعب الوسط الذي سجل هدف فوز الفريق الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة: "أول دوري أبطال أوروبي في تاريخ سيتي يحمل اللهجة الإسبانية"، وذلك في إشارة للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، ورودري صاحب هدف التتويج.

وتابعت: "الجين التنافسي للإنتر حوّل المباراة إلى عذاب بالنسبة لمان سيتي، حتى جاء هدف الحسم من رودري، ورفع غوارديولا الكأس لثالث مرة وأضاف اللقب الـ35 في تاريخه".

موندو ديبورتيفو: سيتي الأبطال

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سيتي الأبطال"، وأضافت: "هدف رودري أنهى مقاومة إنتر، وجعل سيتي لأول مرة بطلاً لأوروبا".

وأضافت الصحيفة الكتالونية: "بيب بطل الثلاثية مثلما فعل مع برشلونة في 2009"، في إشارة للمدرب الكتالوني الذي بات أول من يحقق الثلاثية مع فريقين مختلفين في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

سبورت: بيب التاريخي

وعلقت صحيفة "سبورت" الكتالونية على تتويج مانشستر سيتي، مشيدة بمدرب برشلونة الأسبق جوارديولا من خلال عنوان: "بيب التاريخي".

وأضافت الصحيفة: "بيب الأسطورة بات أول مدرب يحقق الثلاثية مرتين مع فريقين مختلفين".

وتابعت: "فاز بطل إنجلترا أخيرا بدوري أبطال أوروبا بهدف رودري، وتفوق على إنتر الذي قاتل للنهاية".

آس: دوري أبطال رودريجو

وكتبت صحيفة "آس" الإسبانية: "دوري أبطال رودريجو"، مع صورة لاعب وسط سيتي وهو يرفع كأس البطولة.

زوقالت الصحيفة: "هدف إسباني يمنح مانشستر سيتي أول لقب دوري أبطال في تاريخهم والثالث لبيب غوارديولا" في إشارة لهدف رودري.

ليكيب: مدينة بيب جوارديولا

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية صورة بيب جوارديولا وهو يقبل كأس دوري أبطال أوروبا مع صورة انطلاقة رودري عقب تسجيل هدف الفوز والتتويج.

وقالت الصحيفة الفرنسية: "مدينة بيب غوارديولا، حتى لو كان فوزهم في النهائي صعباً، فقد أكمل بيب ولاعبوه موسماً مثالياً، حققوا خلاله الدوري والكأس ثم أول دوري أبطال في تاريخ النادي".

إكسبريس: الثلاثية في ليلة مذهلة

وقالت "إكسبريس" الإنجليزية في عنوانها الرئيسي: "صناع التاريخ، رجال بيب يفوزون بالثلاثية في ليلة مذهلة، رودري يطير بسيتي إلى أرض الأحلام بصاروخ في الشوط الثاني".

كما علقت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" على فوز السماوي بقولها: "الأساطير، مع وضع صورة للاعبي الفريقين وهم يحملون كأس البطولة".

ستار: هدف يمنح المجد في اسطنبول

وقالت صحيفة "ستار" الإنجليزية: "رودري سجل أكبر هدف في حياته، ليمنح مانشستر سيتي المجد في إسطنبول، وأخيراً حول غوارديولا مان سيتي إلى ملوك أوروبا".

وأضافت الصحيفة: "الفوز التاريخي جعل سيتي كذلك يكمل الثلاثية ليضع مكانه في فولكلور كرة القدم، لقد كرر أبطال الدوري ثلاثية مانشستر يونايتد في 1999 ليصبحوا فقط ثاني فريق إنجليزي يفعلها".

لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر لعب على قدر المساواة

وعلقت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية على النتيجة، مشيدة بأداء النيرآتزوري رغم التفوق السماوي في النتيجة، قائلة: "إنتر يلعب مباراة على قدر المساواة مع سيتي البطل".

ونشرت الصحيفة صورة للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وهو يبكي عقب استلام الميدالية الفضية، معلقة: "بطل الدموع"، مضيفة: "لامسوا العارضة وروميلو لوكاكو كاد يسجل في التسعين".

وأضافت الصحيفة أن الثنائي فيدريكو دي ماركو وروميلو لوكاكو أهدرا فرصتين لمعادلة النتيجة بعد تقدم السيتيسنز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، لولا العارضة وتألق الحارس إيدرسون.

توتو سبورت: توقف الحلم

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "توقف الحلم، لعب إنتر على قدم المساواة، الأخطاء وسوء الحظ، لوكاكو أوقف هدف دي ماركو، ثم أهدر رأسية، تألق إيدرسون في الدقيقة 96 بإنقاذ كرة روبين غوسينز، وحقق جوارديولا الثلاثية".

وأضافت الصحيفة ساخرة: "ثلاثية خسائر حققتها الفرق الإيطالية في نهائيات البطولات الأوروبية".

وخسر كل من روما وفيورنتينا وإنتر نهائيات بطولات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم ضد إشبيلية الإسباني ووست هام يونايتد ومان سيتي الإنجليزيين.