شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سيناريوهات تتوج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى "إياب" نهائى دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسجل بيرسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، وأضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.

ويلتقي الأهلى والوداد الليلة في الدور النهائي للمرة الثانية على التوالى، بعد نسخة العام الماضي التى حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء.

ويملك الأهلى عدة سيناريوهات للتتويج باللقب الأفريقى، منها الفوز أو التعادل بأى نتيجة يضمن تتويج الأهلى باللقب، كما أن خسارة المارد الأحمر من الوداد بهدفين مقابل هدف يعنى لجوء الفريقين لركلات الترجيح، بالإضافة لأن خسارة الأهلي من الوداد بفارق هدف وحيد مع تسجيل الأهلي هدفين أو أكثر، أى الخسارة 3-2 أو 4-3 إلخ يعنى تتويج الأهلي أيضاً.

وحصد ممثل كرة القدم المغربية بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادله معه بنتيجة 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب