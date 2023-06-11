شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف لنجوم الأهلى ومحاضرة فى فندق الإقامة استعدادا لمواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مراناً بدنياً خفيفاً فى الثانية ظهر اليوم بفندق الإقامة، فى ضوء برنامج الإعداد الذى وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين لخوض المباراة النهائية في دوري الأبطال أمام الوداد المغربي مساء اليوم.

ويؤدى اللاعبون فقرة بدنية خفيفة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الوداد المغربي التي تقام فى العاشرة مساء اليوم على مركب محمد الخامس فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة، في ضوء الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي التي تقام في العاشرة مساء اليوم على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويراجع كولر خلال المحاضرة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء.

وعقد أمس الاجتماع الفني للمباراة، واتفق فيه أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا، أما فريق الوداد فيرتدي زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا و«شورتًا» وشرابًا من اللون الأسود.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، جاهزية جميع اللاعبين من الناحية الطبية والبدنية لخوض المباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد الماضي.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الافريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاثة مرات سابقة في أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .