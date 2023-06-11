شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يمنح شيكابالا تعليمات خاصة فى مران الزمالك وعودة مصطفى شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مجموعة من التعليمات الفنية لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد.

وشرح "أوسوريو" لقائد الزمالك مجموعة من الأدوار الإضافية لتنفيذها داخل الملعب، بجانب بعض المهام الأخرى بخصوص التعامل مع المنافس في حال فقدان الكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.