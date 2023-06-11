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أوسوريو يمنح شيكابالا تعليمات خاصة فى مران الزمالك وعودة مصطفى شلبى

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القاهرة - سامية سيد - منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مجموعة من التعليمات الفنية لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد.

 

وشرح "أوسوريو" لقائد الزمالك مجموعة من الأدوار الإضافية لتنفيذها داخل الملعب، بجانب بعض المهام الأخرى بخصوص التعامل مع المنافس في حال فقدان الكرة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

 

فى سياق متصل، انتظم مصطفى شلبي لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد، وشارك فى التدريبات الجماعية للفريق بعد حصوله على راحة من مران أمس، بسبب تعرضه لإجهاد عضلي.

 

من ناحية أخرى، استقر مسئولو نادى الزمالك على تعديل موعد السفر إلى للمشاركة فى البطولة العربية، وذلك بعدما قرر الاتحاد العربى لكرة القدم تأجيل انطلاق البطولة لموعد سيتم تحديده لاحقًا، بسبب خوض فريق النصر السعودي معسكر إعداد خارجى باليابان خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو، استعدادًا للموسم الجديد.

 

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة العربية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، فى المملكة العربية السعودية، إلا أن خوض فريق النصر السعودى المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد فى تلك الفترة، دفع الاتحاد العربي والقائمين على البطولة العربية لتأجيل انطلاقها لموعد يتناسب مع جميع الفرق المشاركة.

 

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، والتي تضم كلاً من النصر السعودي، والشباب السعودي، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي، ووفقا للجدول المعلن لمباريات دور المجموعات في البطولة العربية للأندية سيواجه الزمالك في الجولة الأولى الاتحاد المنستيري التونسي، وسيلتقي الزمالك في الجولة الثانية المتأهل الثاني، وهو الشباب السعودي، ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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