شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يدعم الأهلى قبل مواجهة الوداد: ‏"يارب انصر الأبطال.. قدها يا رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سعد سمير، لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق فيوتشر، رسالة دعم وتحفيز للاعبى القلعة الحمراء، قبل اللقاء المرتقب مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكتب سعد سمير عبر حسابه الشخصي على تويتر، "‏يارب انصر الأبطال.. كل الدعم والتمنيات لرجال النادي الأهلي ولنادينا العظيم بالتوفيق والعودة بالبطولة الغالية إن شاء الله.. قدها يا رجالة".



سعد سمير

ويخوض فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، أصعب مبارياته هذا الموسم، حينما يحل ضيفاً على الوداد المغربى، فى "إياب" نهائى دوري أبطال أفريقيا على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة فى مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة فى تاريخه، فى ظل رغبته فى تخطي بطل المغرب واستعادة اللقب الذى حصل عليه بطل المغرب النسخة الماضية.

وجاء الوداد على رأس المجموعة الأولى، وتربع على الصدارة متفوقا على شبيبة القبائل الجزائري وبترو أتلتيكو الأنغولي وفيتا كلوب الكونغولي على الترتيب.

وفي ربع النهائي، اجتاز بطل المغرب عقبة سيمبا التنزاني بركلات الترجيح، بعد أن تبادل الفريقان الفوز 1-0 في مباراة الذهاب والعودة.

وبلغت الإثارة ذروتها حين فاز الوداد على صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي بقاعدة الهدف الاعتباري، بعد أن تعادل سلبيا على ملعبه ثم إيجابيا بنتيجة 2-2 في بريتوريا ثم خسر من الاهلى ذهاباً بهدفين مقابل هدف فى النهائى الافريقى.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992 ، 2017 ، 2022.