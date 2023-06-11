شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الأندية المصرية أمام المغربية فى نهائيات دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى "إياب" نهائى دوري أبطال أفريقيا

وقبل مباراة الأهلي والوداد، شهد نهائي دوري أبطال أفريقيا 6 مباريات سابقة بين فريق مصرى وآخر مغربي، وجاءت تلك المباريات فى 4 مواسم.

وتمكنت الفرق المصرية من الفوز فى مباراتين، مقابل انتصار المغاربة فى مناسبتين، بينما حسم التعادل مباراتين، وتوج طرف مصرى بلقب وحيد، مقابل لقبين للمغاربة.

2002: توج الزمالك بآخر ألقابه الأفريقية على حساب الرجاء المغربي.

2017: فاز الوداد باللقب على حساب الأهلي.

2022: توج الوداد بلقب البطولة الأفريقية على حساب الأهلي.

2023 : فاز الاهلى ذهاباً على الوداد بهدفين مقابل هدف

تاريخيًا، شهدت بطولة دوري أبطال إفريقيا على 17 نهائي عربي خالص بما فيهم الصدام المرتقب بين الأهلي والوداد المغربي في النهائي العربي رقم 17 بالبطولة القارية.

خاضت الأندية المصرية 10 نهائيات عربية خالصة عبر تاريخ مشاركاتها بالبطولة الأفريقية، بخلاف نهائي القرن الذي جمع بين فريقين مصريين الأهلي والزمالك عام 2020 وحسمه المارد الأحمر.

وخلال مشاركة الأندية المصرية في النهائيات العربية، بالبطولة الأفريقية حقق الأهلي 5 ألقاب، وحصد الزمالك لقبًا وحيدًا، فيما خسر المصريين 4 نهائيات فقط، بخلاف نهائي القرن بين القطبين.