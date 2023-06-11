شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على موعد تحرك حافلة الأهلى إلى ملعب محمد الخامس لمواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحرك حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى الثامنة مساء اليوم إلى ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعداداً لمواجهة الوداد المغربي التى تجمع الفريقين فى العاشرة مساء اليوم فى "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، محاضرة أخيرة بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة. ويراجع كولر خلال المحاضرة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء.

وعقد أمس الاجتماع الفني للمباراة، واتفق فيه أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا، أما فريق الوداد فيرتدي زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا و«شورتًا» وشرابًا من اللون الأسود.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي الأحد الماضي.