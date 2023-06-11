شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر النصر السعودى ينقذ صفقات الزمالك فى البطولة العربية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ معسكر إعداد النصر السعودي، المقرر إقامته فى اليابان خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو، استعدادًا للموسم الجديد، مصير صفقات نادي الزمالك المقرر إبرامها فى الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد اقتراب مشاركتهم مع القلعة البيضاء فى البطولة العربية.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة العربية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، فى المملكة العربية السعودية، إلا أن خوض فريق النصر السعودى المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد فى تلك الفترة دفع الاتحاد العربي والقائمين على البطولة العربية لتأجيل انطلاقها لموعد يتناسب مع جميع الفرق المشاركة.

وسبق وأعلن مسئولو اتحاد الكرة فى وقت سابق، انتهاء مسابقة الدوري يوم 15 يوليو المقبل وحال حدوث ذلك سيتم فتح باب القيد قبل انطلاق البطولة العربية وبالتالى يحق لصفقات الزمالك الجديدة المشاركة.

وأستقر مسئولو نادى الزمالك على تعديل موعد السفر إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، ويقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، والتي تضم كلاً من النصر السعودي، والشباب السعودي، بجانب الاتحاد المنستيري التونسي، ووفقا للجدول المعلن لمباريات دور المجموعات في البطولة العربية للأندية سيواجه الزمالك في الجولة الأولى الاتحاد المنستيري التونسي، وسيلتقي الزمالك في الجولة الثانية المتأهل الثاني، وهو الشباب السعودي، ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام النصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.