شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين دولار تداعب الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربى فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً، فى العاشرة مساء اليوم الأحد، على الوداد المغربى فى "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا، على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وتسعى كتيبة السويسرى مارسيل كولر للتتويج بالأميرة الأفريقية الليلة، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسجل بيرسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، وأضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.

وحال تتويج النادي الأهلي الليلة فإنه سيضمن الحصول على 4 ملايين دولار بعد تعديلات قيمة الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخراً.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن رسمياً زيادة جوائزه المالية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأشار كاف، عبر موقعه الرسمي، إلى أن الزيادة المالية لجوائز البطولتين بلغت 40%، وهذا فى إطار رؤية باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد بجعل منافسات الكرة الأفريقية تنافسية عالميا وقائمة على الاكتفاء الذاتي.

وسوف يحصل الفائز على دوري أبطال إفريقيا بداية من الموسم الجاري على 4 ملايين دولار بدلا من 2 مليون و500 ألف دولار.