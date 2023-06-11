شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يعود لحماية عرين الأهلى أمام الوداد فى نهائى أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الأهلي اختباراً صعباً فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، حينما يواجه الوداد المغربى فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

واستقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على عودة محمد الشناوى قائد الفريق للتشكيل الأساسى وحماية عرين المارد الأحمر الليلة بعد غيابه فى المباريات الأخيرة بسبب الإصابة بتمزق فى عضلة السمانة.

ويجلس الثنائى على لطفى ومصطفى شوبير على دكة بدلاء الأهلى الليلة أمام الوداد، بعدما تعافى الأول من شد العضلة الخلفية، فيما شارك الثنائى فى مباراة الذهاب أمام الوداد وظهر بصورة متميزة واستحق لقب رجل المباراة.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الافريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاثة مرات سابقة في أعوام 1992 ، 2017 ، 2022.