شكرا لقرائتكم خبر عن سر اهتمام الأندية بثنائى المصرى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ثنائي النادي المصري محمد جريندو والتونسي إلياس الجلاصي دائرة اهتمامات العديد من الأندية مع اقتراب الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة مع اقتراب انتهاء عقد جريندو مع النادي البورسعيدي، وتألق الجلاصي بشكل لافت، الأمر الذى تسبب فى رد النادي المصري ببيان رسمى يرفض من خلاله التفريط فى أى عنصر أساسي بالفريق.

وتصدر محمد جريندو والتونسي إلياس الجلاصي قائمة اللاعبين الأكثر فاعلية مع النادي المصري خلال الموسم الجاري، حيث يعد اللاعبان أيضاً الأكثر مساهمة فى الحصيلة التهديفية للفريق البورسعيدي.

ونجح جريندو فى تسجيل 8 أهداف تصدر بها قائمة هدافي الفريق، بينما جاء الجلاصي في المركز الثاني برصيد 5 أهداف، ويليه مروان حمدي بنفس عدد الأهداف، بينما يتساوى إسلام عطية والجزائري عبد الرحيم دغموم في المركزين الثالث والرابع برصيد هدفين لكل لاعب.

وعلى مستوى صناعة الأهداف، تصدر الجلاصي قائمة أكثر لاعبي المصري صناعة للأهداف برصيد 5 أهداف، كما جاء محمد جريندو في المرتبة الثانية برصيد 2 "أسيست"، ويليهما مروان حمدي وإسلام عطية، بعدما صنع كل منهما هدفاً واحداً.

وينتهي عقد محمد جريندو مع النادي المصري بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادي مجاناً، وفتح مسؤولو المصري باب التفاوض مع صاحب الـ 31 عاماً لبحث تجديد تعاقده.

بينما يمتد عقد إلياس الجلاصي لموسمين إضافيين مع النادي المصري، ويدرس النادي البورسعيدي رفع قيمة عقد اللاعب لتحصينه ضد العروض، بعدما تألق مع الفريق بشكل لافت.