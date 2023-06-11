شكرا لقرائتكم خبر عن ريم سلامة تتوج بذهبية الدورى العالمى للكاراتيه فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت ريم سلامة، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، بالميدالية الذهبية فى منافسات الدوري العالمي المقامة بمدينة فوكوكا باليابان، ضمن منافسات وزن تحت 50 كجم.

وفى المقابل، حققت لاعبة منتخب مصر سهيلة أحمد المركز الخامس فى منافسات كوميتية سيدات وزن فوق 68 كجم.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكاراتيه من اللاعبين كلا من: كريم وليد، وعمرو علاء، عبد الله هشام، عمر أشرف، أحمد رجب، آية هشام، ريم أحمد، علا متولى بالإضافة إلى سهيلة أحمد.

ويرأس البعثة أمين الزعبلاوى عضو مجلس الإدارة ، وإسلام إبراهيم إدارى، وهانى شاكر مدرب، وهيثم فاروق حكم دولى.