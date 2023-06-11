شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يؤجل حسم ملف التدعيمات فى فيوتشر بسبب كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل الجهاز الفني لفريق فيوتشر حسم ملف التدعيمات الصيفية للفريق، حتى الانتهاء من المنافسات القوية التى تنتظر الفريق خلال الشهر الجاري، للحفاظ على تركيز اللاعبين، خاصة أن فيوتشر يستعد للدفاع عن لقبه فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، كما ينافس أبناء علي ماهر على حسم مركز متقدم بجدول مسابقة الدوري لضمان المشاركة فى البطولات الأفريقية.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصري 24 يونيو الجارى فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذى يحمله عن النسخة الماضية.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.