شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يؤجل حسم ملف التدعيمات فى فيوتشر بسبب كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجل الجهاز الفني لفريق فيوتشر حسم ملف التدعيمات الصيفية للفريق، حتى الانتهاء من المنافسات القوية التى تنتظر الفريق خلال الشهر الجاري، للحفاظ على تركيز اللاعبين، خاصة أن فيوتشر يستعد للدفاع عن لقبه فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، كما ينافس أبناء علي ماهر على حسم مركز متقدم بجدول مسابقة الدوري لضمان المشاركة فى البطولات الأفريقية.
ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.
ورفض مسئولو فيوتشر مناقشة أى عروض لرحيل اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجارى قبل نهاية الموسم، وتحقيق أهداف الفريق، وذلك بعد دخول محمد رضا بوبو دائرة اهتمامات الأهلي، وتلقي مهند لاشين عرضاً من أحد الأندية المجرية.
وطالب مسئولو فيوتشر لاعبى الفريق بالتركيز أولاً على حصد كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالى، بالإضافة إلى إنهاء الدورى فى مركز يليق بالفريق للمشاركة فى البطولات الأفريقية.
كما كشف مهند لاشين، لاعب وسط فيوتشر، عن تلقيه عرضاً من أحد أندية الدوري المجرى، وذلك خلال يناير الماضي، غير أن المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية حال دون الموافقة على العرض، ويترقب اللاعب تجدد العرض المجري بنهاية الموسم.
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