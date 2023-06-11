قبل موقعة الأهلي والوداد.. أشرف صبحي: دعم الجماهير الأخرى للمنافس طبيعي

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، بين الأهلي والوداد المغربي، مُشددًا على تفاؤله بتتويج المارد الأحمر باللقب.

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على الوداد المغربي على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي دوري الأبطال، بعدما حسم المارد الأحمر موقعة الذهاب لصالحه بهدفين مُقابل هدف.

وقال صبحي، في تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة": "متفائل بفوز الأهلي على الوداد، خبرات اللاعبين والإعداد النفسي الذي قام به المدير الفني للفريق مارسيل كولر، مع الدعم الكبير من قبل مجلس إدارة النادي والجماهير الوفية، سيكون كل هذا سلاح المارد الأحمر للعودة باللقب القاري".

وأضاف وزير الرياضة: "دعم الجماهير الأخرى للمنافس أمر طبيعي ويحدث في جميع أنحاء العالم، ولكن لابد أن يكون بدون تعصب، وأطالب الجماهير أيضًا بالاهتمام بتشجيع منتخبي مصر الأول والأولمبي خلال الفترة المُقبلة"، وفقا لموقع "بطولات".

وشدد الوزير على ضرورة عدم الانشغال بتشجيع الأندية فقط، لافتا إلى المواجهة المرتقبة لمنتخب مصر أمام غينيا في المغرب، وأيضًا بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، لدوره الكبير في تطوير الفريق بفضل الخطة التي وضعها لمدة 3 سنوات قادمة، تشمل التأهل لكأس الأمم الإفريقية وكأس العالم.