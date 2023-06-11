شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينشر صورا من تدريب المنتخب استعدادا لمواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، صوراً من تدريب منتخب مصر الوطنى استعداداً لمواجهة غينيا المحدد لها 14 يونيو فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ومباراة ودية أمام جنوب السودان يوم 18 من الشهر نفسه.

وتطير بعثة منتخب مصر إلى المغرب غدا الاثنين لخوض المباراة المرتقبة، ويترأس البعثة في المغرب خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

وتشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مواجهة منتخب مصر مع غينيا يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ومباراة ودية أمام جنوب السودان يوم 18 من الشهر نفسه.

وجاءت قائمة منتخب مصر لتوقف يونيو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد "زيزو" – أحمد عبد القادر - محمد رضا "بوبو".

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفي فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن "تريزيجيه" - محمود كهربا - أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.