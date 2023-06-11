شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلي فى دورى الأبطال قبل مواجهة الوداد المغربى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً، فى العاشرة مساء اليوم الأحد، على الوداد المغربى فى "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا، على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وتسعى كتيبة السويسرى مارسيل كولر للتتويج بالأميرة الأفريقية الليلة، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسجل بيرسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، وأضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.

الأهلي استهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيري، وصيف النسخة الماضية من الدوري التونسي، في قمة مباريات دور الـ32، وفاز بطل مصر ذهابا وإيابا 1-0 و3-0.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، وحل وصيفا ليتأهل إلى دور الثمانية.

وفاز الأهلي على القطن 3-0 و4-0 وعلى الهلال 3-0، بينما خسر من الأخير بهدف دون رد، وتعثر أمام صن داونز مرتين، أولهما بالتعادل 2-2 على ملعبه ثم الخسارة 2-5 في جنوب أفريقيا.

وفي دور ربع النهائي فاز الأهلي على الرجاء المغربي 2-0 في القاهرة، ثم تعادل الفريقان إيابا بدون أهداف، قبل أن ينتصر على الترجي التونسي 3-0 و1-0 في مباراتي الذهاب والعودة بالمربع الذهبي ثم حقق الفوز على الوداد المغربى ذهاباً بهدفين مقابل هدف فى النهائى.

وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي.