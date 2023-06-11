شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية المصرية فى بطولات السلة.. الأهلى فى الـbal والاتحاد بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العربى لكرة السلة مشاركة فريق سلة الاتحاد السكندرى فى منافسات البطولة العربية التى ستقام بقطر، بعدما اختار النادى الأهلى المشاركة فى بطولة الـ bal

ويشارك الأهلى فى بطولة الـbal بعد فوزه ببطولة دورى السوبر، بينما يشارك الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية بصفته وصيفاً للدورى والكأس.

وتلقى اتحاد كرة السلة دعوة من الاتحاد العربى لمخاطبة الأندية للمشاركة في منافسات البطولة العربية، حيث أن الأهلي بطل الدورى والكأس، والاتحاد وصيفا، وحال الاعتذار يشارك الزمالك.

وفضل سلة الأهلى المشاركة فى بطولة الـbal ، بعد أن طلب اتحاد السلة من الأهلى المشاركة في إحدى البطولتين إما العربية أو البال.

وحدد الاتحاد العربى لكرة السلة أغسطس المقبل كأخر موعد لتلقى تأكيدات الأندية على المشاركة فى منافسات البطولة