شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلي مع صافرة باملاك تيسيما قبل الصدام العاشر أمام الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر أصعب مبارياته هذا الموسم، حينما يحل ضيفاً على الوداد المغربى، فى "إياب" نهائى دوري أبطال أفريقيا على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة فى مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة فى تاريخه، فى ظل رغبته فى تخطى بطل المغرب واستعادة اللقب الذى حصل عليه بطل المغرب النسخة الماضية.

وأسند مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة إياب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الإثيوبي باملاك تيسيما حكماً للساحة، ويعاونه كل من الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

وأدار الإثيوبي باملاك تيسيما 9 لقاءات سابقة للنادي الأهلي، جميعها فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وستكون المناسبة العاشرة التى يتواجد فيها فى قمة الأهلى والوداد بنهائي أفريقيا.

فاز الأهلى مع صافرة باملاك تسيمبا فى 3 مباريات، وتعادل فى 4 مباريات، وخسر مباراتين فقط.

أما على صعيد البطاقات، فأشهر تيسيما البطاقة الصفراء 16 مرة، ولم يشهر البطاقة الحمراء فى أى من تلك المواجهات.

أشهر اللقاءات التي تواجد فيها باملاك مع الأهلى كانت ذهاب نهائي 2017 أمام الوداد بالقاهرة وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ومباراة إياب نهائي 2018 الذى خسره الأهلى بثلاثية أمام الترجي.