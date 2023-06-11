شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن اللقب القارى الـ25 فى مواجهة الوداد بنهائي دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى العاشرة مساء اليوم الأحد، يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربى فى "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا، على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وتسعى كتيبة السويسرى مارسيل كولر للتتويج بالأميرة الأفريقية الليلة، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وسجل بيرسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، وأضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.

وحصد النادي الأهلي حتى الآن 24 لقباً قارياً على المستوى الأفريقي، بالإضافة إلى 3 ألقاب عربية، وجاء تتويج الأهلي بهذه الألقاب كالتالي:

10 ألقاب دوري أبطال أفريقيا

يتربع النادي الأهلي على عرش أكثر الفرق فوزًا بالأميرة السمراء في التاريخ، برصيد 10 مرات، بفارق كبير عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب الخمسة ألقاب، فاز النادي الأهلي بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه في 1982، وألحقها بلقب 1987، قبل أن يكشّر عن أنيابه في الألفية الجديدة، والتي شهدت فوزه بثمانية ألقابٍ وضعته على عرش القارة.

تتويج الأهلي بدوري الأبطال جاء في مواسم: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021.

بطولة واحدة كأس الكونفدرالية

حمل الأهلي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) طوال تاريخه مرةً واحدةً فقط، كانت في عام 2014، ورغم أنها لا تصل إلى أهمية دوري أبطال أفريقيا، إلا أنها كانت هامة لجماهير القلعة الحمراء لإضافة لقب جديد في خزائن النادي.

8 ألقاب سوبر أفريقي

حقق النادي الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي في 8 مناسبات سابقة، أولها في 2002 وآخرها في مرتين متتاليتين عامَي 2020 و2021.

وجاء تتويج الأهلي بهذا اللقب في مواسم: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2021 (مايو)، 2021 (ديسمبر).

4 ألقاب كأس الكؤوس الأفريقية

حصد النادي الأهلي لقب كأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات في مواسم: 1984، 1985، 1986، 1993.

لقب واحد بالكأس الأفروآسيوية

توج النادي الأهلي بالكأس الأفروآسيوية مرة واحدة، خلال موسم 1988.

3 ألقاب عربية

وعن البطولات العربية، حقق المارد الأحمر كأس العرب للأندية الأبطال مرة واحدة موسم 1995، وكأس الكؤوس العربية مرة واحدة أيضًا، في موسم 1996، كما فاز بالسوبر العربي في مناسبتين، خلال موسمي 1997، 1998.