شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المصرى يحقق برونزية الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق أحمد المصرى، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية البرونزية فى منافسات بطولة الدورى العالمى التي تقام بمدينة فوكوكاو باليابان، بمنافسات وزن فوق 84 كجم.

ووصل رصيد البعثة إلى ميداليتين ذهبية وبرونزية، حيث حققت ريم سلامة، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، الميدالية الذهبية فى منافسات الدوري العالمي، ضمن منافسات وزن تحت 50 كجم.

وفى المقابل، حققت لاعبة منتخب مصر سهيلة أحمد المركز الخامس فى منافسات كوميتية سيدات وزن فوق 68 كجم.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكاراتيه من اللاعبين كلا من: كريم وليد، وعمرو علاء، عبد الله هشام، عمر أشرف، أحمد رجب، آية هشام، ريم أحمد، علا متولى بالإضافة إلى سهيلة أحمد.

ويرأس البعثة أمين الزعبلاوى عضو مجلس الإدارة، وإسلام إبراهيم إدارى، وهانى شاكر مدرب، وهيثم فاروق حكم دولى.