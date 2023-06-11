شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مرانه الأخير فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، قبل السفر إلى المغرب غدا، الاثنين، لخوض المباراة المرتقبة أمام غينيا، ويترأس البعثة فى المغرب خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

وكان من المفترض إقامة المباراة فى غينيا، ولكن بسبب أزمة حصول الملاعب الغينية على الرخصة الأفريقية تم نقل المباراة لخارج البلاد لتقام فى المغرب.

وتحتاج كل من مصر وغينيا لضمان التأهل رسميًا إلى أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار إلى نقطة واحدة، ما يعنى أن التعادل يكفيهما للتأهل معا.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل على الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغينيا

مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023 تُنقل فقط وحصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر وغينيا من خلال قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة للبطولات الأفريقية.

قائمة مصر لمباراة غينيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمود كهربا- أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.