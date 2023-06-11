تعرف على ترتيب "كباتن" منتخب مصر بعد غياب حجازى والننى

القاهرة - سامية سيد - يشهد معسكر منتخب مصر، المقام حالياً استعدادا لخوض مباراتى غينيا وجنوب السودان يومى 14 و18 يونيو الجارى، غياب الثنائى أحمد حجازى ومحمد الننى وطارق حامد للإصابة.

وبات ترتيب قادة منتخب مصر خلال المعسكر الحالى كالتالى، محمد صلاح، يليه محمود حسن تريزيجيه، ثم على جبر، ومحمد الشناوي.

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إقامة 3 تدريبات للمنتخب في المغرب قبل مواجهة غينيا الأربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وتطير بعثة منتخب مصر إلى المغرب غدا الاثنين لخوض المباراة المرتقبة ويترأس البعثة في المغرب خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.