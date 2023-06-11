شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب "كباتن" منتخب مصر بعد غياب حجازى والننى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد معسكر منتخب مصر، المقام حالياً استعدادا لخوض مباراتى غينيا وجنوب السودان يومى 14 و18 يونيو الجارى، غياب الثنائى أحمد حجازى ومحمد الننى وطارق حامد للإصابة.
وبات ترتيب قادة منتخب مصر خلال المعسكر الحالى كالتالى، محمد صلاح، يليه محمود حسن تريزيجيه، ثم على جبر، ومحمد الشناوي.
وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إقامة 3 تدريبات للمنتخب في المغرب قبل مواجهة غينيا الأربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
وتشهد فترة التوقف الدولي المقبلة مواجهة منتخب مصر مع غينيا يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ومباراة ودية أمام جنوب السودان يوم 18 من الشهر نفسه.
وجاءت قائمة منتخب مصر لتوقف يونيو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح.
خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد "زيزو" - محمد هلال - محمد رضا "بوبو".
خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفي فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن "تريزيجيه" - محمود كهربا - أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.
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